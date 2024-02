Cosenza, rapinarono un Compro Oro. Due assoluzioni ed una condanna

la sentenza

COSENZA Due assoluzioni ed una condanna, sono state decise dal Tribunale di Cosenza. I tre imputati erano accusati di concorso in rapina. Secondo l’accusa, avrebbero fatto uso di violenza e minaccia nei confronti del proprietario di un “Compro oro” della città dei bruzi. L’episodio si è verificato il 12 marzo 2021. I tre – da quanto emerso nel corso dell’indagine svolta dai carabinieri – avrebbero legato i polsi del negoziante dicendo «stai calmo, stai tranquillo fai quello che ti diciamo che non ti succede niente».

Gli imputati si sarebbero impossessati di 4.000 euro e di oggetti in oro del valore stimato 13.877 euro sottraendoli al legittimo proprietario. Il tribunale ha assolto Mario Perri e Giuseppe Caputo, entrambi difesi dall’avvocato Gianpiero Calabrese mentre è stato condannato a 3 anni e 6 mesi di reclusione, Carlo Spadafora. (f.b.)