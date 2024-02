Crotone, il mercatino di via Manna a rischio chiusura per carenze igienico sanitarie

il caso

CROTONE Il mercatino zonale di frutta e verdura di via Giacomo Manna di Crotone rischia la chiusura per carenze igienico sanitarie. L’Azienda sanitaria provinciale pitagorica ha effettuato un sopralluogo ed ha informato il Comune di Crotone, proprietario della struttura mercatale, della situazione igienico sanitaria in cui versa soprattutto il blocco dei bagni. Le carenze riscontrate per altre situazioni non sono, infatti, gravi come quella dei bagni e, quindi, sono facilmente risolvibili. La situazione riscontrata dagli ispettori dell’Asp richiederebbe la chiusura al pubblico di tutta l’area mercatale. L’eventuale ordinanza di chiusura interesserebbe i 40 box utilizzati dagli esercenti, ma di proprietà del Comune pitagorico. Secondo quanto è stato possibile apprendere un intervento del sindaco Vincenzo Voce avrebbe scongiurato la chiusura immediata (questo riferiscono alcuni esercenti). Voce avrebbe ottenuto uno slittamento di un mese dell’ordinanza di chiusura. Se entro un mese, però, non ci sarà un intervento risolutivo l’Asp dovrà procedere. Si aspetta, quindi, un intervento per eliminare la situazione critica. Non è la prima volta che il Comune interviene in via Manna per risolvere situazioni critiche legate alla carenza igienico sanitaria. L’amministrazione ora, però, potrebbe avere il problema del capitolato di spesa dove andare a prelevare i fondi per eseguire l’intervento. Di solito vengono utilizzati i soldi legati agli incassi dei fitti mensili che gli assegnatari dei box dovrebbero pagare all’ente. In via Manna gran parte dei 40 assegnatari dei box non pagano l’affitto e addirittura hanno accumulato lunghi periodi di morosità. L’amministrazione aveva tentato anche di raggiungere un accordo che prevedeva il pagamento del mese in corso più uno arretrato. In questo modo il Comune avrebbe avuto i fondi necessari per programmare eventuali interventi per rendere più efficiente la struttura mercatale e gli affittuari sarebbero rientrati dal debito e si sarebbero messi in regola. La cifra stabilita per l’affitto di un box è di 87 euro al mese. Meno di tre euro al giorno, commentava questa mattina un esercenti che paga con regolarità. La situazione è critica e oggi l’assessore ai Lavori pubblici, Rossella Parise, accompagnata dall’ingegnere Tonino Ciccopiedi ha fatto visita al mercatino e si è intrattenuta con alcuni esercenti per fare il punto sulla situazione. Sarebbe emerso che, a chiedere l’intervento dell’Asp, sarebbe stato proprio qualche esercente stanco di essere sollecitato dal Comune a pagare il fitto mensile. Il primo problema da risolvere, quindi, è quello di convincere gli esercenti a pagare per l’uso del box, poi fare un intervento per risanare l’attuale situazione e, infine, convincere gli affittuari a vigilare su come vengono utilizzati i bagni. Secondo quanto riferito il blocco dei bagni di via Giacomo Manna sarebbe utilizzato principalmente da soggetti senza fissa dimora tra cui extracomunitari. Gli interventi di bonifica sino ad ora fatti dal Comune non sarebbero durati più di due giorni. A due giorni dall’intervento di sanificazione e pulizia la situazione che si presenta sotto gli occhi di chi entra nel bagno è sempre la stessa: escrementi sui muri e urina in ogni angolo.

