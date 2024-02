Ancora un incendio a Corigliano-Rossano, in fiamme l’auto di un commerciante

Il fatto

CORIGLIANO-ROSSANO Ancora un incendio autovettura a Corigliano-Rossano. È avvenuto stamani, alle prime luci dell’alba, attorno alle 4 allo scalo di Rossano lungo via Alessandria. Le fiamme hanno distrutto una piccola utilitaria, una Hiunday i10 di proprietà di un commerciante e non è stato possibile accertare la natura del rogo.

Le squadre dei vigili del fuoco del locale distaccamento di via dei Normanni sono subito intervenute sul posto per spegnere l’incendio e mettere in sicurezza i luoghi. L’auto, le cui fiamme sono partite dal vano motore, hanno parzialmente distrutto il veicolo.

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato