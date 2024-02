Lamezia, lavoratori licenziati occupano l’attività commerciale. «Staremo qui a oltranza» – VIDEO

il caso

LAMEZIA TERME Stipendi non versati da poco più di 10 mesi, contratti di lavoro non attivati e contributi non versati. È questo il quadro denunciato da Fortunato Lo Papa, segretario della Fisascat Cisl Calabria e che riguarda quattro lavoratori di un’autorimessa di Lamezia Terme, nei pressi della Stazione centrale di Sant’Eufemia. «L’azienda gestisce questo parcheggio – denuncia ai microfoni del Corriere della Calabria – purtroppo in modo scellerato. La proprietà delle mura ha dovuto procedere con una istanza di fallimento perché sono anche tanti mesi che non paga i fitti».

Occupazione a oltranza

I lavoratori, insieme al sindacalista, da alcuni giorni hanno così deciso di occupare l’autorimessa. «Siamo qui a manifestare proprio per cercare di garantire ai lavoratori la possibilità di continuare questo servizio e, soprattutto, cerchiamo di continuare a dare un servizio di pubblica utilità perché è un parcheggio strategico dal punto di vista logistico, è qui da oltre 40 anni e noi questa situazione non la possiamo consentire. Condanniamo la gestione di questa azienda che ha messo alla gogna quattro lavoratori, condanniamo la gestione di questa azienda che dopo 25 anni non è riuscita a tenere questo servizio». Fortunato Lo Papa spiega infine che “l’occupazione” proseguirà ancora. «Noi siamo qua, continuiamo a stare qua ad oltranza fin quando non interverranno situazioni positive e non è da escludere che se non arriveranno per garantire l’occupazione di questi quattro ragazzi, la protesta si potrà anche trasformare in azioni di lotta». (Gi. Cu.)