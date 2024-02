Sila, riaprono le piste di Lorica

la nota

COSENZA Le abbondanti nevicate di questi ultimi giorni permetteranno, da domani, 15 febbraio, di riaprire le piste Inferno 1 e Inferno 2 di Lorica. «Un momento atteso da tutti gli sportivi dopo che le condizioni meteo avevano costretto alla chiusura delle piste. Il team di tecnici – si legge in una nota dell’ufficio stampa di FdC – ha lavorato per preparare nuovamente le piste in sicurezza pronte per accogliere gli sciatori di tutte le età. Da domani sarà quindi nuovamente possibile ritornare a sciare sulle piste di Lorica».

