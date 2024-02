Dipartimento Tutela della Salute, ecco i manager in lizza per diventare dirigente generale – NOMI

DALLA REGIONE

CATANZARO Gli ammessi sono 17, e poi ci sono due ammessi con riserva e 5 non ammessi: è questo l’esito della selezione delle candidature per il conferimento dell’incarico di dirigente generale del Dipartimento Tutela della Salute e Welfare della Regione Calabria. L’avviso era stato pubblicato sul sito della Regione il 15 dicembre, il 28 dicembre la pubblicazione dell’avviso di riapertura dei termini. Al momento il Dipartimento è retto ad interim da Tommaso Calabrò, dg del Dipartimento Transizione, dopo che la precedente dg, Iole Fantozzi, è stata nominata sub commissario della sanità calabrese. Nell’elenco dei candidati ammessi per essere nominati alla guida del Dipartimento regionale della sanità – elenco che si può consultare alla fine di questo articolo – figurano due interni alla Regione, Salvatore Lo Presti e Maximiliano Granata, il resto degli ammessi sono esterni: tra questi c’è anche Gandolfo Miserendino, recentemente nominato da Occhiuto commissario straordinario di Azienda Zero, l’ente regionale di governance della sanità calabrese. Tra i non ammessi spunta il nome di Giovanni Pavesi, già manager in Lombardia e di recente indicato dal ministro Schillaci per un incarico dirigenziale all’Aifa, l’Agenzia per il farmaco: il suo era uno dei nomi indicati quale “papabile” nuovo dg del Dipartimento regionale, la sua non ammissione sarebbe stata determinata dalla mancata sottoscrizione del curriculum. Nelle prossime settimane dunque dovrebbe arrivare la nomina del dirigente generale del Dipartimento Salute titolare: si tratta, in definitiva, dell’ultima “casella” che ancora manca per completare la governance della sanità calabrese che affiancherà il governatore e commissario Occhiuto nell’azione di risanamento del Ssr.

L’ELENCO

Ammessi: Lo Presti Salvatore, Granata Maximiliano, Severini Luigi, Filippelli Gianfranco, Miserendino Gandolfo, Marasco Viviana, Petrillo Sergio, Lazzaro Ilario, Calbi Roberto, Caglioti Rosa, Russo Alberto, Del Campo Ignazio, Florenzano Oreste, Potente Giuseppe Ivan, Sensi Flavio, Crupi Maria Felicia, Siciliano Concettina.

Ammessi con riserva: Zinni Francesco, Dominello Antonella.

Non ammessi: Abramo Domenico, Prejanò Vittorio, Pavesi Giovanni, Mirarchi Vincenzo, Calvetta Bruno. (c. a.)

