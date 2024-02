La Virtus Francavilla esonera Roberto Occhiuzzi

calcio serie c

FRANCAVILLA FONTANA La Virtus Francavilla ha reso noto di aver sollevato dall’incarico di responsabile tecnico della prima squadra mister cosentino Roberto Occhiuzzi e il suo staff. «La società – si legge in una nota – intende ringraziare mister Occhiuzzi per l’impegno profuso e la professionalità dimostrata alla guida della squadra biancazzurra, augurandogli le migliori fortune per il prosieguo della sua carriera». Contestualmente la società comunica di aver riaffidato a mister Alberto Villa e al suo staff la guida tecnica della prima squadra. Mister Villa guiderà l’allenamento questo pomeriggio presso la Nuovarredo Arena. Occhiuzzi, ex calciatore di Cosenza e Catanzaro, ha anche allenato il Cosenza in serie B. La Virtus Francavilla occupa la terzultima posizione in classifica nel girone C della serie C.

