Mondiali di beach soccer, il catanzarese Zurlo trascina l’Italia all’esordio

la partita

DUBAI La Nazionale italiana di beach soccer si prende i primi 3 punti del Mondiale di Dubai battendo 3-1 gli Stati Uniti. Nella gara inaugurale della competizione, di fronte alla nutrita comunità italiana degli Emirati Arabi Uniti, Zurlo e compagni superano il primo ostacolo rispettando il pronostico. Josep Jr, eletto miglior giocatore della partita, sblocca il risultato dopo appena 2′ e dopo il pareggio del Team USA, il catanzarese Emmanuele Zurlo (capitano del team oggi al 150esimo gol in Nazionale) riporta avanti l’Italia alla fine del primo tempo. Nella seconda frazione Giordani allunga con un calcio di punizione, mentre negli ultimi 12′ il punteggio non cambia più, con l’Italia che soffre poco, anche dopo il rosso per somma di ammonizioni inflitto a Remedi. Domani gli azzurri riposeranno, mentre sabato 17 alle 12.30 (diretta su RaiPlay) torneranno in campo contro l’Egitto nel secondo match del girone che comprende anche gli Emirati Arabi padroni di casa.

Capitan Zurlo

Il ct De Duca: «Avevamo nove esordienti»

A fine partita la soddisfazione del commissario tecnico azzurro, Emiliano Del Duca, per il debutto. «La prima gara non è mai facile, avevamo 9 esordienti al Mondiale e un po’ di tensione era fisiologica. Siamo stati bravi nel controllare il ritmo della partita, nel sbloccarla subito e non disunirci dopo il gol dell’1-1 ritrovando subito il vantaggio. Dispiace per il rosso a Remedi, unico neo della partita, ma in un Mondiale bisogna far fronte anche a queste situazioni». Prossimo ostacolo l’Egitto, l’asticella si alza: «Ma in una competizione come questa – conclude il Ct – non esistono partite più o meno facili di altre. Ci godiamo i primi tre punti, pensiamo a recuperare e da questo momento in poi inizieremo a pensare all’Egitto».

