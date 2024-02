Aeroporti, Foti: «Incremento importante per Reggio Calabria»

l’incontro

REGGIO CALABRIA Qual è il futuro del sistema aeroportuale dello Stretto? È questa la domanda al centro del dibattito organizzato dalla Fondazione Magna Grecia e che si è svolto a Reggio Calabria, a Palazzo San Giorgio, sede del Comune calabrese. Un incontro per fare il punto della situazione dell’Aeroporto dello Stretto, un’importante infrastruttura per lo sviluppo del territorio tra la Calabria e la Sicilia. Lo scalo, infatti, si trova a Reggio Calabria ma interessa tutta l’area dello Stretto.

«Il passato recente è un po’ triste perché avere lasciato l’aeroporto storico di Reggio Calabria, per quasi due anni dopo la pandemia, con un solo volo per Roma, mentre gli altri aeroporti si sono sviluppati, è stato qualcosa di increscioso. Parlare di Reggio Calabria significa metterla nell’insieme degli altri aeroporti del Sud che hanno avuto un incremento importante». Lo ha detto Nino Foti, presidente della Fondazione Magna Grecia, a margine dell’incontro.

Per Antonello Colosimo, presidente dell’organismo di vigilanza della Fondazione Magna Grecia e presidente di sezione della Corte dei Conti, il futuro del sistema aeroportuale dello Stretto «deve essere certamente positivo perché non raccoglie soltanto cittadini calabresi, ma anche coloro in partenza dal bacino di Messina e della Sicilia. Tenendo conto che l’approvazione del progetto esecutivo del ponte sullo Stretto di fatto collega l’Isola alla terra ferma, si tratta di un unico flusso di potenziali viaggiatori che deve trovare un sistema aeroportuale a Reggio Calabria degno di questo nome».

«Ci teniamo a dimostrare ancora una volta l’importanza dell’aeroporto di Reggio Calabria e del territorio per Ita Airways». Ha detto invece Pietro Caldaroni, responsabile comunicazione e relazioni istituzionali di Ita Airways.

