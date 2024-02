Crotone, intervento dei vigili in un appartamento: soccorsa una persona – VIDEO

la segnalazione

CROTONE Questa mattina alle 09:45 una chiamata alla sala operativa dei vigili del fuoco di Crotone segnalava una persona ferita all’interno di un appartamento al piano quarto di un palazzo sito in via Santa Croce. Il malcapitato non riusciva a sollevarsi per poter aprire la porta, chiusa all’interno, chiedendo aiuto.

All’arrivo sul posto la squadra dei vigili del fuoco approntava un tentativo di apertura porta per poter accedere nell’appartamento. Successivamente con ausilio dell’autoscala, entrando dal balcone, si prestava soccorso all’uomo.

In collaborazione ai sanitari del 118 s’immobilizzava l’uomo, e con barella toboga assicurata all’autoscala si trasportava dal quarto piano sul viale dove ad attendere vi era ambulanza. Intervento alquanto delicato vista l’altezza ed il peso dello stesso ferito che si affidava alle cure dei sanitari per il trasporto in ospedale.

Da sottolineare oltre alla particolarità dell’intervento, l’efficacia della collaborazione tra 118 e vigili del fuoco che hanno reso l’intervento sicuro ed immediato concluso nel più breve tempo possibile.