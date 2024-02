Lamezia, incidente sul lavoro: in gravi condizioni un dipendente del Comune

il caso

LAMEZIA TERME Un gravissimo incidente sul lavoro è avvenuto a Lamezia Terme. Secondo quanto si apprende, infatti, un dipendente del Comune di Lamezia, un ex Lsu della sezione lavoro, è stato trovato riverso a terra. In gravi condizioni è stato trasportato d’urgenza in ospedale. L’incidente è avvenuto nel capannone della sezione lavori del Comune, in via Prunia, lo scorso martedì attorno alle 17.30, poco prima della fine del turno di lavoro. A dare l’allarme e contattare i soccorsi sono stati proprio i colleghi dell’uomo, ora ricoverato in Terapia intensiva, dopo aver subito un intervento chirurgico. Sul caso è stato aperto un fascicolo per ricostruire la dinamica mentre il capannone è stato posto sotto sequestro. (Gi.Cu.)