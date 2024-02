«Per sviluppare il turismo serve un impegno trasversale di tutta l’amministrazione»

“calabria straordinaria”

CATANZARO «Sono fortemente convinto che la Calabria sia sottoutilizzata sotto il profilo turistico. I dati che i manager di importanza internazionale ci hanno mostrato, per esempio i dati di Ebooking, dimostrano che la Calabria purtroppo è ancora una meta turistica percepita come tale solo d’estate, mentre la Calabria è un continente che contiene il mare, i monti, la cultura, i borghi. E quindi è faticoso ma l’obiettivo è quello di estendere la stagionalità in Calabria migliorando la qualità della ricezione turistica e proseguendo su questo lavoro di incoming turistico attraverso gli investimenti sugli aeroporti». Lo ha detto il presidente della Regione Roberto Occhiuto, parlando con alcuni giornalisti al termine dell’evento “Calabria Straordinaria: il Futuro del turismo” che si è svolto ieri alla Cittadella.

«Serve un impegno trasversale dei Dipartimenti»

Per Occhiuto «le politiche non devono riguardare soltanto un Dipartimento, le politiche devono riguardare tutti i settori dell’amministrazione. Per sviluppare il turismo dobbiamo sviluppare i trasporti, dobbiamo sviluppare la nuova astronomia, dobbiamo sviluppare la cultura che per fortuna è molto presente in Calabria, quindi ci deve essere un impegno trasversale di tutti i settori amministrativi perché questa regione possa diventare davvero una meta turistica di serie A. Per esempio – ha sostenuto ancora il presidente della Regione – nel sistema aeroportuale in queste ultime settimane abbiamo raccolto i risultati di mesi e mesi di lavoro e quindi avremo un milione di passeggeri in più e quindi di turisti in più. Questa è una cosa che è già cambiata. Cos’altro deve cambiare? Deve cambiare l’approccio di molti imprenditori che devono potenziare la qualità della loro offerta turistica nelle loro strutture e anche su questo stiamo lavorando con specifici bandi. Devono cambiare chiaramente molte cose». Occhiuto ha quindi concluso: «Siccome ho coscienza del fatto che io mi occupo già di tante cose, da qui a qualche settimana spero di poter assegnare la delega al turismo a qualche assessore, dopo aver però costruito un modello di gestione del settore diverso rispetto al passato. Per decenni in questa regione tutte le iniziative che riguardavano la promozione territoriale, la promozione turistica, erano fatte al di fuori di una logica strategica. Iniziative come questa dimostrano che queste risorse vanno spese avendo una strategia per promuovere il territorio al fine di aumentare il numero dei turisti». (c. a.)

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato