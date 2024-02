Pd, Braga: «Costruire l’alternativa alla destra che penalizza i territori, a partire da Vibo»

l’agenda politica

LAMEZIA TERME «Noi pensiamo che si debba iniziare a costruire l’alternativa a questa destra che governa il paese e anche la Calabria producendo una serie di danni». Lo ha detto il capogruppo del Pd alla Camera, Chiara Braga, partecipando a Lamezia Terme a un incontro del gruppo del Pd alla Regione. «La sfida della Sardegna – ha proseguito Braga – ci vede particolarmente impegnati a sostegno di Alessandra Todde per scrivere una pagina nuova in Sardegna, ma oggi siamo qui anche per sostenere il lavoro di opposizione dei nostri consiglieri regionali, a una destra che sta facendo una serie di scelte che penalizzano il nostro territorio sia a livello nazionale con l’autonomia differenziata sia a livello territoriale. C’è bisogno di costruire l’alternativa e noi vogliamo farlo con il massimo della determinazione mettendo al centro gli interessi e i bisogni delle persone che vivono in questo territorio».

L’autonomia differenziata

Tra le priorità del Pd il contrasto al Dl Calderoli sull’autonomia differenziata: «La Calabria – ha aggiunto il capogruppo democrat a Montecitorio – è una di quelle regioni che rischia di essere più colpita da questo disegno pericoloso voluto dalla destra che spacca il paese, che aumenta le disuguaglianze e che rischia di condannare dei territori a una situazione di fragilità, soprattutto le persone più in difficoltà. Questo disegno non prevede nessuna risorsa per garantire i livelli essenziali delle prestazioni e non prevede risorse per assicurare a tutti i cittadini l’accesso a servizi fondamentali, a partire dalla sanità pubblica, il diritto all’istruzione e il trasporto pubblico. Noi – ha rimarcato ancora Braga – ci opporremo con ogni forza in Parlamento ma anche costruendo nei territori una mobilitazione che si opponga a questo disegno pericoloso e del quale rischiano di pagare le conseguenze soprattutto le fasce sociali più in difficoltà».

Le Amministrative e il “campo largo” a Vibo

Un passaggio sulla costruzione del cosiddetto “campo largo”, che a livello locale vedrà il Pd insieme al Movimento 5 Stelle alle Amministrative di Vibo Valentia, città che sarà al centro di una tappa della leader dem Elly Schlein domenica: «Noi – ha sostenuto ancora Chiara Braga – siamo impegnati con grande determinazione a costruire un’alternativa alla destra e lo vogliamo fare insieme alle altre forze con cui condividiamo il lavoro di opposizione a livello nazionale ma anche sui territori, mettendo al centro i temi che davvero ci uniscono e che toccano da vicino la vita dei cittadini. Lo abbiamo fatto sul salario minimo, sulla sanità, su grandi battaglie, ad esempio quelle che contrastano un progetto sbagliato come quello del Ponte sullo Stretto di Messina. Partiamo da questi progetti, rafforziamo l’unità delle forze di opposizione per costruire un’alternativa che sia percepibile come convincente ai cittadini e lo vogliamo fare appunto a partire anche da realtà come Vibo Valentia». (redazione@corrierecal.it)

