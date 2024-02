Comune di Crotone, il capogruppo della Lega entra nella maggioranza che sostiene Voce

politica

CROTONE Il capogruppo della Lega nel consiglio comunale di Crotone, Marisa Luana Cavallo, entra nella maggioranza che sostiene il sindaco di Crotone, Vincenzo Voce. Questo si legge tra le righe di un comunicato diffuso oggi che ha per oggetto il voto di preferenza espresso dalla rappresentante della Lega alle elezioni provinciali del 3 febbraio scorso. Alle recenti elezioni provinciali Cavallo ha votato per il presidente del consiglio comunale della città pitagorica, Mario Megna, che era candidato con la lista civica rappresentativa dei partiti di Centro. Non ha votato, quindi, il sindaco di Cerenzia, Salvatore Mascaro, candidato ufficiale del partito di Salvini. Il giorno dopo l’elezione c’era stata una polemica tra Cavallo e il coordinatore provinciale della Lega, Nicola Daniele, perché nel conteggio dei consensi conquistati da Mascaro mancava il voto di Crotone. Il sistema elettorale per elezioni di secondo livello, che si applica per eleggere gli organismi alle province, consente di individuare i voti soprattutto quando nei Comuni vi è un solo rappresentante di un partito (Cavallo è l’unica rappresentante della Lega nel consiglio comunale di Crotone) in quanto il valore del voto viene calcolato in base al numero di abitanti che ha il Comune. Il voto di Crotone ha un coefficiente più alto rispetto agli altri 26 comuni che appartengono alla provincia pitagorica. La polemica sembrava essere assopita, ma oggi il capogruppo della Lega nel consiglio comunale di Crotone ha diffuso una nota con la quale, dopo avere sottolineato “di avere atteso alcuni giorni dalle elezioni, ha deciso di “esprime soddisfazione per il sostegno a Mario Megna alle scorse provinciali”. Nella nota fa intendere, senza esplicitarlo, che sosterrà Megna anche al Comune, quando scrive: “La città di Crotone affronta sfide significative, tra cui l’emarginazione infrastrutturale. È essenziale che una classe politica dirigenziale sia attenta ai bisogni del territorio e lavori per promuovere lo sviluppo”. Megna è uno dei pilastri della maggioranza di Voce e, quindi, Cavallo potrebbe aver deciso di lasciare in banchi dell’opposizione, in quanto diventa prevalente “l’importanza di un impegno costante per il bene comune e la volontà di collaborare con chiunque abbia a cuore il progresso di Crotone”. “La città – scrive – può contare su un gruppo di leader pronti a fare la differenza”. Relativamente al voto alle provinciali, Cavalli scrive che “è stato guidato principalmente dalle competenze e dalla comprovata esperienza politica del candidato, dimostrata nel tempo al servizio della città e dei cittadini” e che “la collaborazione con Megna è destinata a continuare sia a livello locale che regionale”. Questa collaborazione, secondo Cavallo, avrebbe “il supporto del presidente del consiglio della Regione Calabria, Filippo Mancuso, e del Consigliere Regionale Antonello Talerico”.

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato