Tragedia a Reggio, frana si abbatte sulla strada e travolge un’auto: c’è una vittima

il fatto

REGGIO CALABRIA Tragedia a Reggio Calabria. Un uomo di 56 anni, Antonio Genovese, dipendente di IdroRhegion, è morto dopo che la sua auto è stata travolta da una frana che si è abbattuta sulla strada di collegamento tra la frazione collinare di Ortì e Gambarie. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i soccorsi allertati dalla moglie della vittima che aveva provato inutilmente a mettersi in contatto con il marito. Accertamenti in corso per chiarire l’esatta dinamica della tragedia. Il sindaco Giuseppe Falcomatà e l’intera amministrazione comunale di Reggio Calabria esprimono in una nota sentimenti di cordoglio per la scomparsa di Antonio Genovese: “Un lavoratore attento e sempre disponibile – ha affermato il sindaco – un tecnico esperto che da lungo tempo operava con perizia nel settore idrico al servizio della comunità cittadina ed in particolare della zona collinare della città. Alla sua famiglia – ha aggiunto Falcomatà – e ai colleghi di IdroRhegion giungano le più sentite condoglianze da parte dell’amministrazione comunale”.

