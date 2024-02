Catanzaro cinico al Ceravolo, batte il Bari e si avvicina al Palermo

CALCIO SERIE B

CATANZARO Al Ceravolo il Catanzaro, dopo un avvio posticipato di 15′ a causa della nebbia, si prende la scena ed i tre punti contro il Bari. La prima frazione è tutt’altro che noioso. A sbloccare il match ci pensa Vandeputte che su punizione dopo appena 4 minuti di gioco sfodera un gran bel gol. I giallorossi sfiorano il raddoppio in più occasioni. Il tiro di Iemmello batte il portiere ma viene fermato dal palo. Poi ci pensa Sounas a sciupare. Sul campo avverso si registra solo un tiro di testa di Nasti. La palla termina però di poco fuori a lato. Il risultato così non cambia e si va negli spogliatoi sul 1-0 per il Catanzaro.

Nel secondo tempo la bilancia sembrerebbe propendere dalla parte del Bari, senza dubbio più aggressivo e propenso ad attaccare per recuperare. Il Catanzaro si difende però con ordine e anche con un po’ di fortuna mantiene il vantaggio minimo fino al 78’. Quando Iemmello segna il suo decimo gol in campionato e chiude virtualmente il match. Ora i giallorossi sono ad una sola lunghezza di distanza dal Palermo.

Tabellino

CATANZARO (4-4- 2): Fulignati 6,5; Situm 6.5, Brighenti 6, Antonini 6.5 (21′ st Miranda 6), Krajnc 6; Sounas 6 (1′ st Oliveri 6), Petriccione 6,5 (21′ st Pompetti 6,5), Verna 6,5 ​​(41′ st Pontisso), Vandeputte 7; Iemmello 7, Ambrosino 6,5 (34′ st D’Andrea). In panchina: Sala, Borrelli, Brignola, Stoppa, Donnarumma. Allenatore: Vivarini 6,5

BARI (3-4-1-2): Brenno 6; Matino 6, Di Cesare 6, Vicari 5,5; Pucino 6, Lulic 5.5 (30′ st Edjouma 6), Benali 5.5, Ricci 5.5 (22′ st Dorval 6); Sibilli 5; Menez 5,5 (22′ st Puscas 5,5), Nasti 5 (30′ st Morachioli 6). In panchina: Pissardo, Bellomo, Achik, Maiello, Guiebre, Zuzek, Dachille, Acampora. Allenatore: Iachini 5.5 ARBITRO: Pezzuto di Lecce 6



RETI: 4′ pt Vandeputte, 33′ st Iemmello

NOTE: serata nuvolosa, terreno in erba naturale; spettatori: 9856. Ammoniti Brighenti, Di Cesare, Vicari, Vandeputte, Benali. Angoli 2-3. Recupero: 3′, 4′.

