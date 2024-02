Le europee il crocevia per il futuro

Elezioni

Le elezioni regionali della Sardegna hanno visto vincere per pochissimo il centrosinistra. Tuttavia il centrodestra è saldamente maggioranza nei voti di lista ma questo non toglie nulla alla legittimazione di chi ha vinto. Lo ha riconosciuto Giorgia Meloni a cui non manca certo lo spirito critico e la capacità di analisi. Siamo addolorati di non avere vinto ma governiamo 15 Regioni su venti. Per il centrosinistra questa tornata elettorale è come una sorta di trionfo, dopo che la Schlein aveva dichiarato che si trattava di elezioni locali. Adesso puntiamo a riconfermare Basilicata e Abruzzo e poi a vincere la grande battaglia delle elezioni europee a giugno. Li schiereremo un europarlamentare uscente come Denis Nesci che è subentrato solo ad ottobre 2022 in Aula ma che in 15 mesi ha dato prova di grande autorevolezza. Alle elezioni europee chiederemo un voto per Fratelli d’Italia su tanti punti essenziali: la costruzione di un’Europa diversa che porti a raggiungere la pace, l’attenzione verso gli agricoltori e le categorie produttive vessate dal furore ideologico della sinistra, la difesa della vita e dei principi cristiani, la stabilità dell’Italia. Chi vorrà difendere questi principi dovrà votare per noi, mentre chi vuole un’Europa debole che impone le misure di un martello o i pesticidi e ché vuole legalizzare le droghe può votare centrosinistra. Sarà uno scontro politico acceso a cui la Calabria non potrà sottrarsi. E su questo saremo in grado di fare uscire il meglio che c’è, valorizzando risorse e persone di grande livello. Su questi temi attendiamo il confronto con Schlein e Conte.

*Vice capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera