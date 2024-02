Verso il derby Cosenza-Catanzaro, corsa agli ultimi (pochi) biglietti

calcio serie b

COSENZA La notizia che qualche tifoso cosentino aspettava: domani, venerdì 1 marzo, alle ore 10 saranno messi in vendita gli ultimi biglietti per il derby Cosenza-Catanzaro di domenica 3 marzo (inizio alle 16.15). La società rossoblu fa sapere che la disponibilità è molto ridotta. I pochi tagliandi rimasti potranno essere acquistati allo store di via Arabia, al botteghino della curva Nord, nelle rivendite Vivaticket e online. Già a inizio settimana la comunicazione del sold out previsto al San Vito Marulla.