Dimissioni dei medici all’ospedale di Crotone, Barberio: «Situazione grave»

il caso

CROTONE Il segretario della Federazione del Partito Democratico della provincia di Crotone, Leo Barberio esprime preoccupazione per le dimissioni di altri sette medici specializzati presso l’ospedale “San Giovanni di Dio” di Crotone. «Questo è un campanello d’allarme che non possiamo ignorare – afferma Barberio – le condizioni di lavoro inaccettabili e i turni estenuanti sono solo la superficie di un sistema sanitario calabrese sull’orlo del collasso». «La perdita di personale sanitario qualificato – continua Barberio – è un’emergenza che va gestita con la massima urgenza: siamo di fronte a un rischio reale per la salute dei crotonesi. In risposta a questa situazione critica, siamo attivi con l’onorevole Nico Stumpo per organizzare un incontro urgente con il commissario dell’Asl di Crotone. Il nostro obiettivo è chiaro: proporre soluzioni concrete e immediate per fermare questa emorragia di risorse umane indispensabili».

