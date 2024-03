«La nostra Marina difende la libera navigazione»

il fatto

ROMA La Marina italiana “difende il diritto alla libera navigazione nel Mar Rosso dagli attacchi degli Houthi”. Lo ha scritto sul suo profilo X il ministro degli Esteri Antonio Tajani. La “Nave Caio Duilio ha abbattuto un drone diretto contro il cacciatorpediniere”, ha ricordato. “Mi sono congratulato con (il ministro della Difesa) Guido Crosetto e con gli ammiragli Cavo Dragone e Credendino”, conclude il messaggio “social” del capo della Farnesina. “Voglio inviare un abbraccio all’equipaggio della nave Duilio che ha risposto brillantemente a un attacco Houthi nel Mar Rosso”, ha detto Tajani intervenendo alla trasmissione di Rete 4 Stasera Italia. Il ministro degli Esteri ha ricostruito l’accaduto: “c’è stato un attacco al nostro cacciatorpediniere, che ha reagito e abbattuto un drone con 7 o 8 colpi di cannone 76, respingendo così una violazione del diritto internazionale alla libera circolazione. La nostra Marina vigila per garantire il traffico mercantile italiano nel Mar Rosso – ha proseguito – Il 40% delle esportazioni italiane via mare passa in quella parte del mondo. Martedì voteremo in parlamento una decisione del governo, di partecipare alla missione europea Aspides che proteggerà tutte le navi europee”

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato