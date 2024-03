La sezione Psi di Rende si stringe alla famiglia Principe: «L’ora del silenzio e della preghiera»

il messaggio

RENDE “La sezione Psi di Rende si stringe, con affetto, attorno all’ Onorevole Sandro Principe e a tutta la sua famiglia per la perdita della cara Rosa Maria. La comunità rendese piange la morte di una propria figlia. La morte prematura e inaccettabile di una figlia speciale e di una madre esemplare. Rosa Maria era una ragazza solare, garbata, disponibile, che ha saputo farsi amare e apprezzare da tutti quelli che l’hanno conosciuta. Non c’è dolore più grande della perdita di un figlio. E’ un evento innaturale e, per questo, devastante. Ed allora ci stringiamo, ancor più forte e con affetto profondo, all’Onorevole Sandro Principe e a tutta la sua famiglia, nel silenzio e nella preghiera”. Così la sezione Psi di Rende.