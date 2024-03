Il presidente provinciale Unpli a Palazzo dei Bruzi: «Ottimo lavoro nella riqualificazione del Centro storico»

l’appuntamento

COSENZA Il Presidente Unpli della provincia di Cosenza, Antonello Grosso La Valle, ha voluto personalmente congratularsi con il sindaco, Franz Caruso, per l’ottimo lavoro che si sta portando avanti nell’amministrazione della città dei Bruzi, con particolare riferimento all’attenzione mostrata per i quartieri popolari e periferici, senza dimenticare il centro urbano.

Considerazioni che il Presidente Unpli ha espresso all’Assessore all’urbanistica, Pina Incarnato, nel corso di un cordiale incontro svoltosi questa mattina a Palazzo dei Bruzi. Antonello Grosso La Valle si è particolarmente congratulato per l’ottimo lavoro messo in campo con il progetto di riqualificazione urbana di via Popilia, via Saverio Albo e via degli Stadi, per il quale è stato attratto un corposo finanziamento, pari a 15 milioni di euro, a valere sul PNRR. «A voler tacere – ha affermato Antonello Grosso La Valle – della grande rivoluzione che si sta portando avanti nel Centro Storico. Si tratta di interventi e di una progettazione ampia, qualificata ed importante che noi dell’Unione Nazionale Pro Loco d’Italia attenzioniamo con soddisfazione per i corposi benefici che si ripercuoteranno nell’intero territorio e che rispecchiano i temi vitali tenuti in grande considerazione dalla nostra associazione. La tutela ed il potenziamento del patrimonio culturale e turistico, la salvaguardia e la difesa ambientale ed il decoro del paesaggio urbano, rappresentano, infatti, la base per ogni attività di promozione e di valorizzazione dei nostri territori che come Pro Loco portiamo avanti». La nostra azione quotidiana mira alle strategie di sviluppo locale e azioni di qualità, capace di intersecare molteplici fattori della programmazione/progettazione pubblico-privata, garantendo servizi/iniziative di inclusione e di crescita. Tra le azioni concrete delineate si annoverano: censimento del patrimonio culturale e immateriale, circuito aziende e no profit, formazione attraverso enti e agenzie formative, bandi e progetti.

Il presidente Grosso La Valle, ha mostrato apprezzamento anche per la possibilità offerta ad associazioni e privati di adottare spazi verdi ed ha espresso all’assessore Incarnato la volontà di adottare, come Unpli della Provincia di Cosenza, l’area a verde prospiciente la sede dell’associazione in via San Martino anche come momento aggregativo.

Compiaciuta della richiesta, l’assessore Incarnato ha, a sua volta, manifestato apprezzamento per l’attenzione mostrata verso la città dall’organismo provinciale delle Pro Loco, ringraziando per il plauso ricevuto rispetto all’azione portata avanti dall’Amministrazione Comunale, guidata dal sindaco Franz Caruso.

“Con il sindaco Franz Caruso – ha affermato l’assessore Incarnato – stiamo realizzando la realtà urbana moderna, sostenibile e Smart per la quale abbiamo avuto la fiducia dei nostri concittadini. Lo stiamo facendo con determinazione, attraverso il confronto con cittadine e cittadini, con le migliori giovani energie espressioni di associazioni politiche e universitarie, con attivisti e volontari perché vogliamo elevare la qualità della vita dei nostri amministrati e rendere la nostra comunità sempre più coesa ed amalgamata, affinché possa essere capace di accogliere e vincere le sfide del futuro”.

Nel salutare il presidente Grosso La Valle, l’assessore Incarnato si è resa disponibile ad avviare con l’Unpli le procedure per l’adozione dell’area a verde pubblico ubicata nei pressi della sede dell’associazione e diverse iniziative.