Corigliano Rossano e la candidatura di Straface: Saccomanno “frena” ma Rapani aveva già confermato

il caso

«Il Corriere della Calabria, nell’articolo del 06.03.2024, dal titolo “Corigliano Rossano, Pasqualina Straface è la candidata sindaca del centrodestra”, sostiene “c’è anche la “benedizione” di Fratelli d’Italia e del senatore Rapani, c’è l’ok della Lega e quello di Noi Moderati pronti a schierarsi in una coalizione a traino centro destra”. Per evitare confusioni e notizie errate, si segnala che nessuna determinazione in tal senso vi è stata, essendo stati nominati i delegati a incontrarsi con la coalizione solo ieri e non vi è stata alcuna riunione. Nessuna determinazione in tal senso, pertanto, esiste. Nelle forme corrette e dopo gli incontri necessari la Lega si confronterà al suo interno per decidere se aderire alla proposta, allo stato solo giornalistica, di candidare a sindaco l’On. Pasqualina Straface. Nulla di personale, essendo tale persona di elevata preparazione e di immensa stima da parte del partito, ma le coalizioni si costruiscono dopo un sereno dibattito e una valutazione politica e strategica».

La nostra replica

«Fin qui Saccomanno. È opportuno e doveroso rammentare, in quadro oggettivo della narrazione dei fatti politici che stanno interessando la terza città della Calabria in questi giorni, che proprio nella serata di ieri il capo della delegazione di Fratelli d’Italia a Corigliano-Rossano, il Senatore Ernesto Rapani – ospite nel talk “l’Eco in Diretta” – rispondendo alla domanda sul candidato sindaco del centrodestra, ha confermato le indiscrezioni scritte dalle testate regionali e provinciali, con l’aggiunta: «Noi siamo un cartello di centrodestra a livello provinciale, a livello regionale e nazionale unito e coeso per cui anche a livello locale il centrodestra deve essere centrodestra». Pertanto, il nome della Straface candidato sindaco è tra quelli, su tutti, che in questi mesi è stato dapprima una suggestione, poi una indiscrezione giornalistica, oggi è una conferma.

Piuttosto la Lega lo sa???». (redazione@corrierecal.it)

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato