Il giallo a Cuba sulla morte di un imprenditore di Paola

intrigo a l’Avana

COSENZA Ci sono novità sull’omicidio di un imprenditore di Paola, in provincia di Cosenza, ucciso a Cuba. Le autorità cubane avrebbero individuato il presunto killer di Franco Sciammarella, di 75 anni, ucciso il 2 marzo 2024. L’uomo era stato trovato morto a terra e subito era stata richiesta l’autopsia per chiarire il motivo del decesso. Come riferisce la Farnesina, sarà proprio l’esame autoptico (eseguito ieri) a chiarire la dinamica di quanto accaduto. Inizialmente si era ipotizzata una caduta a cui era seguita una commozione cerebrale. Una pista che evidentemente non convince gli investigatori cubani.