Controlli antidroga a Cosenza, in manette un pusher

Il fatto

COSENZA Detenzione illecita di sostanze stupefacenti. Con questa accusa i Carabinieri della Compagnia di Cosenza hanno arrestato in flagranza di reato un 23enne del posto.

In particolare nel corso dei quotidiani servizi di controllo del territorio nel centro storico di Cosenza, i militari hanno proceduto ad una perquisizione di un magazzino nella disponibilità del 23enne, rinvenendo in uno zaino, 12 involucri di plastica trasparenti termosaldati contenenti marijuana di peso complessivo pari a 400 grammi circa. L’indagato è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa del giudizio direttissimo.