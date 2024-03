Massoneria, il rossanese Antonio Seminario alla guida del Grande Oriente d’Italia

la nomina

ROMA E’ rossanese il nuovo capo della massoneria italiana. L’imprenditore Antonio Seminario, 66 anni, è stato eletto alla guida del Grande Oriente d’Italia al termine delle operazioni di voto, conclusesi con il riconteggio delle preferenze. Seminario ha battuto il suo diretto concorrente Leo Taroni con 26 voti di distacco.

Gran Maestro Aggiunto del Grande Oriente d’Italia, Antonio Seminario è nato a Crosia, il 5 febbraio del 1958 e risiede a Corigliano-Rossano dove ha sede anche la sua loggia di appartenenza, la “Francesco Galasso” (1269) di cui è uno dei fondatori ed è stato maestro venerabile. Iniziato nel 1986 nella Loggia Luigi Minnicelli (972), sempre di Rossano, ha ricoperto la carica di Grande Ufficiale, di Presidente del Collegio Circoscrizionale della Calabria e, infine, di Primo Gran Sorvegliante nella Giunta del Grande Oriente d’Italia nel quinquennio 2014-2019. Appartiene al Rito Scozzese Antico ed Accettato, insignito del 33esimo grado, ed è membro attivo del Supremo Consiglio.

Sposato e padre di due figli, ha conseguito il diploma secondario superiore e ha frequentato corsi in Economia presso l’Università di Salerno. Interrotti gli studi universitari, si è dedicato all’attività imprenditoriale e commerciale di aziende operanti nell’ambito del petrolio, gas ed energia. Lavora in Calabria come consulente d’imprese e società.

