Cosenza, esonerato Caserta: Viali o Bisoli possibili sostituti

calcio serie b

COSENZA Fabio Caserta non è più l’allenatore del Cosenza. Dopo due sconfitte consecutive casalinghe e un opaco pareggio a reti bianche ottenuto sabato scorso allo stadio “Marulla” contro un Cittadella non trascendentale (reduce da otto ko di fila), la società silana ha esonerato il tecnico di Melito Porto Salvo. Una decisione per certi versi inevitabile considerato l’attuale stato di salute della squadra rossoblù, apparsa scarica e incapace di reagire dopo la debacle interna nel derby del 3 marzo scorso. Tra i nomi che circolano nell’ambiente per la sostituzione di Caserta, spiccano quelli degli ex William Viali e Pierpaolo Bisoli, con il primo favorito sul secondo. Entrambi nelle ultime due stagioni, hanno condotto il Cosenza a un’insperata salvezza tramite gli spareggi playout.

Questo il comunicato della società: «La Società Cosenza Calcio comunica di avere sollevato dall’incarico di allenatore responsabile della prima squadra il sig. Fabio Caserta. Al tecnico, che ha collezionato 30 panchine in rossoblù tra Coppa e Campionato, e al suo staff vanno i più sentiti ringraziamenti per il lavoro svolto. Il Cosenza Calcio informa che nelle prossime ore sarà ufficializzato il nuovo tecnico della squadra rossoblù, intanto la seduta di allenamento pomeridiana sarà diretta dal tecnico della formazione Primavera Antonio Gatto».

