Le strade di Catanzaro come un «percorso di guerra». La denuncia del consigliere Veraldi – FOTO

viabilità

CATANZARO «Un “percorso di guerra” in cui a rimetterci sono le ossa dei poveri cittadini e gli ammortizzatori delle auto, con conseguenze spesso gravi, in ambedue i casi, e causa di centinaia di contenziosi nei confronti del comune». Così il consigliere comunale di Azione a Catanzaro Stefano Veraldi, che denuncia tramite social la drammatica situazione di alcune strade catanzaresi. In particolare, Veraldi mostra le condizioni di via Lorenzo Anania, aggiungendo: «Percorrere il centro urbano a bordo di un auto o di una moto o, “meglio” ancora, in sella a una bicicletta, significa, nella maggior parte dei casi, impegnarsi in un faticoso e pericoloso slalom, tra fenditure, crepe e buche nell’asfalto, che in qualche caso assumono le dimensioni di veri e propri crateri». Già qualche giorno fa il consigliere aveva denunciato le condizione di un’altra arteria catanzarese, viale Isonzo: «Passano i mesi, passano gli anni e la vergognosa situazione del manto stradale sull’arteria di Viale Isonzo peggiora. Gestione del territorio assente».(redazione@corrierecal.it)