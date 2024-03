Turismo, la Regione investe sull’obiettivo destagionalizzazione: ecco l’avviso per l’incoming

dalla cittadella

CATANZARO Non solo turismo balneare ma un turismo integrato e costante per tutto l’anno: è questo l’obiettivo che la Regione Calabria intende realizzare con la pubblicazione dell’Avviso in pre-informazione per la concessione di contributi finalizzati ad incentivare il turismo in ingresso (incoming) attraverso i trasporti aerei, ferroviari, su gomma e via mare, a sostegno della destagionalizzazione. A curare l’avviso – scaricabile alla fine dell’articolo – il Dipartimento Turismo. «Al fine di intensificare la presenza di turisti sul territorio calabrese anche nei mesi di “bassa stagione” – spiega il Dipartimento al Turismo – l’amministrazione regionale, per garantire un flusso turistico costante nell’arco di tutta la durata dell’anno, intende sostenere l’offerta e la realizzazione di pacchetti di viaggio effettuati in Calabria. Si tratta, nello specifico, di incentivare un turismo slow, consapevole, che mira alla fruizione di percorsi di turismo esperienziale fatto di attrattori culturali e beni intangibili (tradizioni, prodotti tipici eno-gastronomici, cultura e saper fare locale, ecc.). In tal senso, l’azione proposta mira a creare pacchetti integrati che coniughino il sistema degli attrattori culturali e naturali con il turismo, anche al fine di conseguire l’obiettivi della destagionalizzazione del turismo stesso, allo stato basato principalmente sul modello “turismo balneare”».

Le voci di costo

Il Dipartimento Turismo della Regione specifica poi che «per la realizzazione dei pacchetti turistici, risultano ammissibili le seguenti voci di costo: a) Trasporto (voli charter, voli di linea, trasporto su gomma, trasporto ferroviario, trasporto via mare, trasferimenti dagli scali aeroportuali, porti e stazioni ferroviarie calabresi alle destinazioni ricettive e viceversa, quando gli stessi trasporti siano strettamente correlati al trasporto aereo, ferroviario o via mare, e facciano parte integrante del pacchetto) e b) Comunicazione e pubblicità (ideazione e produzione di veicoli informativi, gadget e altri materiali promozionali del prodotto turistico, promozione sui media, compensi per attività di consulenza, compensi per forniture di beni e servizi, rimborsi spese a collaboratori, noleggio attrezzature, trasporti turistici all’interno del territorio regionale. La dotazione finanziaria disponibile per le operazioni selezionate con l’avviso è pari a euro 1.250.000, così suddivisa: euro 812.500 (pari al 65% della dotazione finanziaria totale) per le operazioni selezionate nella prima finestra temporale di presentazione della domanda di contributo, che va dalla data di decorrenza che sarà indicata nell’avviso definitivo fino al 30 luglio 2024; euro 437.500 (pari al 35% della dotazione finanziaria totale) per le operazioni selezionate nella seconda finestra temporale di presentazione della domanda di contributo, che va dal 30 settembre 2024 al 31 gennaio 2025».

