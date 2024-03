Consiglio regionale con vista sulle elezioni, i “nodi” all’orizzonte per il centrodestra

il punto politico

CATANZARO Nessun giallo, nessun mistero, nessun caso politico. Dalla maggioranza di centrodestra in Consiglio regionale ci si affretta a specificare che il rinvio dell’approvazione della legge che dà vita alla nuova Agenzia per le aree industriali e l’attrazione degli investimenti non sottintende nulla, “no a retropensieri e retroscena che non hanno alcun fondamento”, dicono: a determinare il rinvio è stata semplicemente l’assenza, per motivi personali, di un consigliere regionale -Sabrina Mannarino di Fratelli d’Italia, per la cronaca – e solo per questo non si è potuto raggiungere la maggioranza qualificata necessaria per far nascere un nuovo ente pubblico economico. Alla conta al momento del voto alcuni esponenti della maggioranza si sono accorti che i voti sicuri erano 20, uno in meno del necessario, e per legittima prudenza si è deciso di proporre il rinvio alla prossima seduta anche se – com’è già avvenuto altre volte – non era escluso qualche “soccorso” dall’opposizione. Insomma, sul piano politico la seduta di ieri del Consiglio regionale non ha aggiunto nulla né tolto nulla allo schema che finora ha caratterizzato la legislatura: una maggioranza che ha portato a casa un po’ di pratiche e che resta schiacciante e sostanzialmente granitica. L’Agenzia che di fatto manderà in archivio il fallimentare Corap vedrà la luce alla prossima occasione, assicurano fonti del centrodestra. Se ne può prendere atto, in effetti, a conferma del fatto che al momento fila liscia la navigazione dello schieramento che governa la Regione con la guida di Roberto Occhiuto.

I “movimenti” all’orizzonte

Al momento, appunto. Perché diversi osservatori ieri hanno registrato un certo “movimentismo” in aula, con diversi capannelli tra consiglieri regionali che si componevano e scomponevano. In altre parole, dalle parti di Palazzo Campanella, come della Cittadella, si incomincia a respirare il clima elettorale, l’orizzonte delle Amministrative e delle Politiche, le cui dinamiche si stanno dipanando sull’asse Roma-Calabria. Il quadro descritto nei giorni scorsi è ancora sottotraccia ma è destinato a palesarsi in modo più compiuto nel momento in cui certe scelte e certe prese di posizione diventeranno più definite: quelle sulle candidature alle Europee nei vari partiti, candidature che sicuramente richiederanno l’impegno in prima persona di importanti big del centrodestra, e le alleanze alle Comunali. Tanti i “nodi” che arriveranno al pettine, verosimilmente prima di Pasqua: sotto il primo aspetto, le Europee, a esempio, attenzione puntata sull’assessore regionale all’Agricoltura Gianluca Gallo, che, al di là delle cautele e delle dichiarazioni di prammatica, secondo i bene informati avrebbe iniziato a scaldare i motori per la corsa a Strasburgo, e sul presidente del Consiglio regionale Filippo Mancuso, della Lega, atteso – riferiscono fonti del Carroccio – da ulteriori interlocuzioni con colui che è diventato il braccio operativo di Matteo Salvini in Calabria, Claudio Durigon. Sotto il secondo aspetto, le Comunali, ci sarà da capire a esempio come la stessa Lega si posizionerà a Vibo Valentia e come si posizionerà Azione sempre a Vibo e a Corigliano Rossano (al momento i calendiani, che in Calabria sono alleati con il centrodestra a livello regionale, stanno battendo strade autonome). In sintesi, tanti “nodi” che arriveranno al pettine, e che verosimilmente creeranno più di una fibrillazione nel centrodestra. Tanta carne al fuoco nella maggioranza, nel mentre qualche “pratica” – come il rinnovo delle presidenze delle Commissioni del Consiglio regionale – potrebbe essere rinviata a dopo le elezioni proprio per evitare ulteriori fattori di stress. (c. a.)

