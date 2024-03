Cosentino a “Telesuonano”: «La candidatura a sindaco di Vibo è stata una scelta di cuore»

l’anteprima

LAMEZIA TERME Questa sera alle 21 sul canale 75 ddt , e in contemporanea sulla pagina del Corriere della Calabria , il talk show “Telesuonano” ospiterà Roberto Cosentino, neo candidato a sindaco di Vibo Valentia per il centrodestra, anche se ancora manca all’appello qualche forza della coalizione, ma il cantiere è aperto. “E’ stata una scelta di cuore”, ha affermato il manager della regione Calabria rispondendo durante il confronto con Danilo Monteleone e Ugo Floro, dicendosi altresì convinto che la comunità vibonese saprà scegliere per il meglio. Rassicura che una sua eventuale compagine di governo non sarà una mera prosecuzione dell’esperienza amministrativa cui l’attuale direttore generale del dipartimento regionale del lavoro comunque ascrive innegabili meriti. E tuttavia “bisogna legare a ciò che indubbiamente ha funzionato nel corso degli ultimi anni, soluzioni concrete rispetto a problemi che non è stato possibile affrontare. I cardini della mia azione amministrativa saranno l’ascolto e il recepimento di tutte le istanze, nel rispetto della mia autonomia decisionale e di pensiero che credo di aver dimostrato affrontando molte spinose problematiche dalle postazioni manageriali in cui ho lavorato con profitto”. Dialogo, autonomia certo, ma in una cornice di legalità, presupposto indispensabile per amministrare una città complessa, ma allo stesso tempo con tante potenzialità inespresse come Vibo Valentia.

