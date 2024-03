Cosenza, il nuovo Centro per l’impiego sorgerà nella ex scuola primaria Mario Dionesalvi

la scelta

COSENZA L’ex scuola primaria Mario Dionesalvi di via Giulia diventerà un Centro per l’impiego: è quanto si legge nella delibera di giunta n. 29/2024 approvata nella seduta di oggi. Con fondi Pnrr, l’edificio – interessato nell’ ultimo anno da due episodi di danneggiamento della copertura – godrà di un intervento di “rifunzionalizzazione”, in linea con il Piano regionale straordinario di potenziamento dei Centri per impiego e delle politiche attive del lavoro. La sede di Cosenza – attualmente ospitata in locali privati in affitto al Comune – è una delle 15 interessate.

Il sindaco Caruso: «Il Cpi resta nel capoluogo di provincia»

«Il centro per l’impiego rimane a Cosenza – afferma il sindaco Franz Caruso – E’ un risultato importante che ho perseguito tenacemente e di cui devo dare merito anche all’assessore Calabrese, con cui mi sono interfacciato, riuscendo a superare ostacoli tecnici e burocratici. Il Comune di Cosenza ha messo a disposizione una struttura rilevante del proprio patrimonio immobiliare che con il contributo della Regione Calabria, sarà riqualificata per ridare dignità al Cpi»: così il sindaco Franz Caruso a margine della giunta comunale riunitasi stamattina per discutere e approvare diversi provvedimenti, tra cui lo schema di accordo con i Comuni per l’adeguamento infrastrutturale delle sedi dei Centri per l’impiego a valere su fondi Pnrr di cui alla deliberazione di giunta regionale n.81 del 04/03/2024 in merito all’intervento di rifunzionalizzazione dell’immobile dell’ex scuola primaria Mario Dionesalvi di via Giulia, da adibire a sede Cpi Cosenza.

«Con impegno e costanza – conclude Caruso – dopo diverso tempo abbiamo portato a soluzione un altro grave problema ereditato e riferito proprio al centro per l’impiego. Sono soddisfatto per il lavoro portato avanti perché da sempre consapevole che l’allocazione del CPI nella città capoluogo di provincia è nevralgica per tutti i comuni limitrofi e dell’area urbana». (euf)

