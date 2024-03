La commissaria di Aterp Calabria Iannini eletta nella giunta nazionale di Federcasa

la nomina

CATANZARO La commissaria straordinaria di Aterp Calabria Grazia Maria Carmela Iannini è stata eletta nella giunta esecutiva nazionale di Federcasa, costituita da 83 enti ed aziende che in tutta Italia costruiscono e gestiscono, da più di un secolo, abitazioni di edilizia residenziale pubblica. L’elezione è avvenuta nel corso dei lavori del Consiglio direttivo nazionale della Federazione italiana per le case popolari e l’edilizia sociale. Dopo l’elezione Iannini ha dichiarato di «sentirsi onorata dell’elezione nell’organismo esecutivo nazionale di Federcasa e della fiducia accordatami da tutti componenti del Consiglio direttivo; mi impegnerò con ogni energia per rafforzare la funzione dell’edilizia residenziale pubblica nella nostra Regione e nel Paese nel mentre è in corso uno sforzo nazionale proprio per rilanciarne funzione sociale ed economica». «Ritengo infatti – ha aggiunto – essenziale la nostra “mission” in un momento di trasformazioni sociali profonde in atto che interpellano nuove e significative azioni a sostegno di categorie e stratificazioni sociali senza adeguate protezioni e che esprimono, assai spesso, una pressante e forte domanda abitativa che occorre assecondare con nuovo impegno e vigore. Ed è assai importante che, proprio in questi ultimi mesi, lo stesso ministero delle Infrastrutture abbia attivato una serie di Tavoli appositi per la redazione di un Piano casa che consenta di fornire risposte ad una esigenza ormai diffusa e forte allo stesso modo che rafforzerò, ulteriormente, il mio impegno alla guida di Aterp Calabria perché diventi, con più forza e determinazione, strumento ausiliario ed operativo delle politiche abitative portate avanti dal presidente Roberto Occhiuto e dal Governo regionale».

