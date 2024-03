Atp Indian Wells, Sinner batte Lehecka e vola in semifinale

Tennis

E un cammino inarrestabile ed entusiasmante quello che Jannik Sinner sta portando avanti a Indian Wells, con l’approdo in semifinale ottenuto di forza contro il ceco Jiri Lehecka, sconfitto con un doppio 6 -3 in meno di un’ora e mezza di gioco. Sabato l’azzurro n.3 al mondo affronterà o Carlos Alcaraz, campione in carica. o il tedesco Alex Zverev, un momento chiave della rincorsa di Sinner al secondo posto del podio mondiale attualmente occupato dallo spagnolo.

“Sono molto contento della mia prestazione – ha commentato il suo match Sinner -. Al mattino c’era davvero vento e nel primo set è stato difficile gestire la situazione. Jiri ha un enorme potenziale, quindi ho fatto molta attenzione ad ogni punto giocato” . Di fatto, la resistenza del ceco è durata giusta i primi game e Sinner è riuscito a ottenere nel Masters 1000 californiano la quarta vittoria per 2-0, che poi è anche la 19/a consecutiva dalla fine del 2023, la 16/a nel Il 2024 ha iniziato vincendo l’Open d’Australia e il torneo di Rotterdam. L’ultima sconfitta risale alle finali Atp di Torino, quando fu battuto da Novak Djokovic, il n.1 al mondo che dopo l’eliminazione a Indian Wells ad opera dell’azzurro Nardi avrebbe deciso di non giocare il prossimo Masters 1000, a Miami , al via dal 20 marzo.

“Dopo venti anni di carriera, mi sono guadagnato il diritto di non giocare tutti i tornei, ma di selezionare: e il mio obiettivo per il 2024 è trovare un equilibrio con la mia famiglia e puntare tutto sui tornei Slam e soprattutto sulle Olimpiadi. Non vedo l’ora di rappresentare la Serbia a Parigi”, ha raccontato Djoko in un’intervista trasmessa da youtube e rilanciata in queste ore dal profilo Instagram del serbo. Concentrato sulla sua crescita, Sinner non guarda alle vicende dei rivali e anche oggi ha dato dimostrazione del suo eccellente stato di forma contro un avversario che aveva eliminato prima il russo Rublev e poi il greco Tsitsipas.

L’azzurro ha centrato il break alla quarta palla utile già nel terzo gioco del primo set e poi ha consolidato il vantaggio (3-1). Nell’ottavo gioco Sinner si è un po’ complicato la vita offrendo una chance di contro-break al suo avversario, cancellata subito però con una prima potente e in breve è arrivato il 6-3. Nella seconda partita Lehecka ha provato ad usare un po’ più il campo senza picchiare su ogni palla, ma Sinnerha continuato a governare gli scambi con estrema decisione.

Il break è arrivato nel quarto gioco e poi il n.3 al mondo ha confermato il vantaggio portandosi poi sul 5-2. Poco si è procurato due match-point che Lehecka ha annullato con altrettante prime di servizio ma nulla ha potuto fare sul gioco finale sul servizio dell’azzurro.

