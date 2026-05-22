Tragedia del Raganello, condannati il sindaco di Civica Tocci e Vangieri. Assolti gli altri imputati

la sentenza

COSENZA Si chiude il primo capitolo giudiziario del processo sulla tragedia del Raganello, consumatasi nell’agosto 2018 quando la piena causò la morte di dieci persone ed il ferimento di molte altre. Questa mattina la sentenza emessa dal tribunale di Castrovillari. I giudici hanno condannato il sindaco di Civica Alessandro Tocci a 4 anni e 1 mese e Giovanni Vangieri a 3 anni e 5 mesi. Assolti gli altri imputati.

Gli sviluppi

Il 20 agosto 2018, due gruppi di escursionisti, attrezzati e guidati, erano nelle Gole del Raganello (riserva naturale nel Parco Nazionale del Pollino, tra Civita, San Lorenzo Bellizzi e Cerchiara di Calabria), quando una piena improvvisa li travolse. Le forti piogge e il cedimento di una diga naturale provocarono un’onda devastante. Un evento meteorologico estremo che ha sollevato interrogativi sul funzionamento e l’efficacia dell’allerta meteo. Il bilancio: 10 persone morirono (nove escursionisti e una guida) e altre subirono ferite, 23 furono salvate.

Il 23 agosto 2018, la Procura di Castrovillari, guidata allora dal procuratore Eugenio Facciolla, dispose il sequestro delle Gole del Raganello e del Ponte del Diavolo – simbolo secolare della presenza umana, dal nome inquietante e magari premonitore – aprendo un fascicolo per omicidio colposo, lesioni colpose, omissione d’atti d’ufficio e inondazione. Il Comune di Civita presentò ricorso, sostenendo che un bene demaniale non sia sequestrabile: la Cassazione rigettò questa impugnativa, confermando la pericolosità delle Gole.

Le richieste dell’accusa

Al termine della requisitoria, il Pubblico Ministero Veronica Rizzano aveva inviato pene severe nei confronti degli imputati accusati a vario titolo di omicidio colposo plurimo, lesioni colpose e omissione di atti d’ufficio. Tra questi Alessandro Tocci (chiesti 9 anni di reclusione). Per Giovanni Vangieri, l’accusa avevo chiesto una condanna a 8 anni di carcere. Il pm aveva inoltre chiesto la condanna, a pene decisamente più libri, per Antonio Cersosimo (sindaco di San Lorenzo Bellizzi) e per gli ex sindaci Franco Bettarini e Antonio Carlomagno. Chiesta l’assoluzione per Marco Massaro. (f.benincasa@corrierecal.it)

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