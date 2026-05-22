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Carabinieri, al via il concorso per 17 ufficiali del ruolo tecnico

La scadenza è fissata per il 17 giugno

Pubblicato il: 22/05/2026 – 15:50
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Carabinieri, al via il concorso per 17 ufficiali del ruolo tecnico
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ROMA Sono iniziate le procedure per la selezione e l’arruolamento di 17 Ufficiali del Ruolo Tecnico dell’Arma dei Carabinieri. In particolare, i posti disponibili sono: 2 per la specialità medicina; 1 per la specialità investigazioni scientifiche – fisica; 2 per la specialità investigazioni scientifiche – chimica; 4 per la specialità telematica; 2 per la specialità genio; 3 per la specialità amministrazione e commissariato. Tre posti sono, invece, riservati a Carabinieri già in servizio: 1 per la specialità telematica; 1 per la specialità genio; 1 per la specialità amministrazione e commissariato.

Le modalità di partecipazione

Gli aspiranti potranno presentare la domanda online attraverso il sito www.carabinieri.it nell’area concorsi, seguendo l’apposito iter. Decidere di arruolarsi nell’Arma e di indossare l’uniforme significa aderire ad un complesso di valori quali onore, lealtà e spirito di sacrificio, con la consapevolezza di entrare a far parte di una grande organizzazione fondata sulla tradizionale vicinanza al cittadino, a tutela della legalità ed in difesa dei più deboli. La particolarità del ruolo tecnico è quella di mettere a disposizione il proprio bagaglio di conoscenze e la propria professionalità al servizio dell’Istituzione. Al concorso possono partecipare, per una sola specialità, i cittadini italiani in possesso di laurea magistrale dell’indirizzo di interesse che, alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, non abbiano superato il 32° anno di età. I vincitori del concorso saranno nominati Tenenti in servizio permanente nel ruolo tecnico dell’Arma dei Carabinieri e frequenteranno un corso della durata di un anno presso la Scuola Ufficiali Carabinieri, incentrato principalmente sullo studio di materie tecnico-professionali. La domanda di partecipazione dovrà essere inoltrata entro il 17 giugno 2026.

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