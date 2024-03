Ponte sullo Stretto, Occhiuto: «Da stupidi dire di no, bisogna essere ambiziosi»

il “nodo” infrastrutture

ROMA «E’ da stupidi dire di no» al Ponte sullo Stretto. Lo ha detto il presidente e della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, ospite di “Tg4 Diario del giorno” su Rete4 insieme al governatore siciliano Renato Schifani e all’ad della Società Stretto Pietro Ciucci. Secondo Occhiuto «ci sono due modi di intendere il Paese, c’è il modo di vedere un Paese moderno e poi il modo di pensare di chi è contro a prescindere. Il Ponte è anche un attrattore straordinario di investimenti. Grazie al Ponte la mia regione e ha ottenuto 3 miliardi per la Statale 106 e 900 milioni per un tratto dell’autostrada, e non sono risorse del Pnrr ma risorse del bilancio dello Stato, risorse che mai sono state investite in Calabria. Il Ponte avrà la stessa funzione che a suo tempo ha avuto l’Autostrada del Sole: c’erano anche allora i benaltristi, quelli che dicevano “ecco fanno autostrada ma mancano le strade” ma poi grazie all’autostrada furono fatte anche le strade. Noi – ha aggiunto il governatore Occhiuto – abbiamo l’obbligo di sostenere questo investimento, io e il presidente della Sicilia Schifani, che ringrazio per l’opera incisiva che sta mettendo in campo, dimostriamo che il nostro Paese è un grande paese, ambizioso e fa le cose per bene. Il percorso per la progettazione esecutiva non si trascura nulla, e le osservazioni del Comitato scientifico sono quelle che tipicamente si fanno per un progetto così complesso. E questo dimostra che si fanno le cose seriamente».

Occhiuto a “Tg4 Diario del giorno”

«E’ da stupidi dire no al Ponte»

«Faccio un appello a tutti, al di là delle sensibilità politiche, l’appello – ha proseguito Occhiuto – a voler bene all’Italia e a Mezzogiorno perché questa opera avrà un impatto notevole per lo sviluppo di queste regioni, che è un problema che dovrebbe riguardare tutto il Paese. In Calabria abbiamo il porto più importante d’Italia, quello di Gioia Tauro, e il Mediterraneo sta diventando sempre più importante come hub dell’Italia e dell’Europa e un investimento in questa area dimostrerebbe che lo Stato considera strategica questa area. Il Ponte poi non è solo un’opera pubblica perché cambia anche il paradigma dello sviluppo della Calabria e della Sicilia: io e Schifani dovremmo fare insieme piani di attrazione degli investimenti, pensate – ha aggiunto il presidente della Regione Calabria – a una galleria di imprese che si installano in questa area per un’opera mondiale come questa. E’ da stupidi dire di no, non essere ambiziosi per dimostrarsi invece persone che non vogliono lo sviluppo del Paese». (a. c.)



Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato