Sanità, si lavora all’arrivo di altri 55 medici cubani da impiegare subito nei pronto soccorso

DALLA CITTADELLA

CATANZARO I medici cubani attualmente in servizio negli ospedali della Calabria sono 273, e altri 55 potrebbero arrivare subito. E’ quanto emerge da una storia su Instagram che racconta un incontro tra il presidente della Regione Calabri Roberto Occhiuto e i dirigenti della società cubana “Comercializadora”: nel video si nota che la delegazione caraibica prospetta la possibilità di un arrivo immediato dei 55 nuovi sanitari cubani. “Io vorrei – dice quindi Occhiuto – che questi 55 medici potessero essere impiegati tutti nei pronto soccorso, per fare i codici bianchi. So che è uno spreco di risorse perché in alcuni casi si tratta di medici con due specializzazioni, però io devo risolvere il problema dei pronto soccorso almeno evitare che la gente stia lì 10-12-13 ore”. (c. a.)



