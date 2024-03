Serie B, trasferta vietata a Brescia per i tifosi residenti a Catanzaro

La vicenda

CATANZARO «Come da comunicazione pervenuta dal Brescia Calcio, in seguito ad una disposizione della Prefettura di Brescia, si rende noto che in occasione della gara Brescia- Catanzaro del 16 marzo 2024 è vietata la vendita dei tagliandi per tutti i settori dello Stadio Mario Rigamonti ai residenti nella provincia di Catanzaro». Lo si legge sul sito dell’Us Catanzaro calcio. «Il Brescia Calcio – è scritto ancora – comunica che tutti i tagliandi eventualmente acquistati dai residenti nella provincia di Catanzaro verranno automaticamente annullati ed i titolari rimborsati della quota spesa. Pertanto nessun residente nella Provincia di Catanzaro potra’ accedere allo Stadio Mario Rigamonti in occasione della gara di campionato Brescia- Catanzaro».

Le tifoserie delle due squadre sono legate da un solido gemellaggio, saranno pertanto centinaia i tifosi giallorossi residenti al Nord che raggiungeranno la città lombarda per assistere all’incontro di calcio valevole per il campionato di serie B.

Un passo indietro dunque rispetto alla notizia che si era diffusa in giornata secondo la quale il Gos di Brescia, il Gruppo operativo sicurezza, aveva dato il via libera alla vendita dei biglietti senza restrizioni. Ora questa precisazione.

