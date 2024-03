«Con Bardi? Nulla di male…». In Basilicata Calenda valuta il “modello Calabria”

VERSO IL VOTO

ROMA Del sostegno o meno al candidato del centrodestra, Vito Bardi, “nè discuterò domani con Pittella. Bardi è un moderato, liberale, ha quattro lauree… Bisogna che io ragioni con loro. Non ci vedo nulla di male: in Calabria governiamo con Occhiuto e facciamo molto bene. Lo ha detto il leader di Azione, Carlo Calenda, a Prima di Domani, su Rete 4, parlando dei candidati alle regionali della Basilicata. “Non sosterrei mai un ‘Trux’ di estrema destra – ha concluso facendo riferimento a Truzzo in Sardegna -, ma tra liberali bisogna collaborare”.

