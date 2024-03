Guerritore e gli altri: tutti a sostegno di Badolato per “Il Borgo dei Borghi 2024” tra accoglienza e natura

LA CAMPAGNA

«Se vince Badolato vince la Calabria»: è il motto con cui tantissimi esponenti del mondo della cultura, dello sport e dello spettacolo stanno sostenendo la candidatura del centro del Catanzarese al concorso “Il Borgo dei Borghi 2024” nella tramissione “Kilimangiaro” su Raitre.

Monica Guerritore – attrice, regista, drammaturga, scrittrice italiana – invita tutte/i a votare Badolato al concorso televisivo “Il Borgo dei Borghi 2024” di Kilimangiaro. Nel luglio 2019, l’attrice di fama nazionale fece un grande omaggio alla comunità internazionale e migrante del piccolo borgo ionico calabrese: realizzare il suo spettacolo teatrale “Dall’Inferno all’Infinito…” in occasione delle celebrazioni annuali del 20° anniversario dello sbarco sulla costa ionica della nave turca “Ararat” coi suoi 850 esuli kurdi (evento che segnò l’avvio del primo progetto-pilota di accoglienza ai migranti e che rese poi famosa Badolato in tutto il Mondo come “Kurdolato – Paese dell’Accoglienza e della Solidarietà”).

Anche Michele D’Ignazio – scrittore di successo di libri per bambini – invita tutti a votare Badolato: l’autore della serie long-seller di “Storia di una matita”, che ha conquistato tanti bambini divenendo una delle letture di narrativa preferita nelle Scuole; la trilogia di Babbo Natale, iniziata con “Il secondo lavoro di Babbo Natale”, tradotto in 15 lingue, di recente, più volte ospite in eventi culturali organizzati dalle Scuole della cittadina jonica, ha deciso di scrivere e pubblicare il libro “Fate i tuoni – Una storia di viaggio e accoglienza”… partendo proprio dalle storie di accoglienza, ospitalità e solidarietà che stanno caratterizzando Badolato e la sua comunità dal 1997 (sbarco della nave Ararat) in poi.

Tra gli appelli social rilanciati in queste ore anche quelli di Giorgio Tartaro, giornalista e autore televisivo per RAI e Sky Leonardo/Alice/Case Design Stili; di Antonello Piroso, giornalista e conduttore televisivo italiano con origini badolatesi, volto noto de La7; del grande campione Massimo Mauro, ex calciatore e noto commentatore televisivo del calcio nazionale ed europeo.

Non manca il sostegno dal mondo del cinema: la giovane attrice italiana Matilde Gioli, protagonista delle serie tv “Doc – Nelle tue mani”, è rimasta innamorata di Badolato, mentre anche l’attore Marco Leonardi (protagonista di film famosi come “Nuovo Cinema Paradiso”, “Tutti i soldi del Mondo”, “Mary”, “Maradona – La mano de Dios”, “Anime Nere” … e tanti altri) vota per la vittoria di Badolato e della Calabria.

Come si vota

«Badolato è un luogo incantato sulla costa ionica, con spiagge da cartolina, colline verdi e il fascino unico del borgo medievale. È un connubio perfetto di storia e natura e ora ha bisogno del tuo voto! Vota Badolato e sostieni la Calabria! Sei pronto a fare il tifo per la Calabria?»: questo l’appello social. «Se hai più di 18 anni e vuoi far vincere Badolato come Il Borgo dei Borghi 2024 è il momento di agire!» E’ necessario essere registrati su Raiplay e votare al link qui (si può farlo ogni giorno fino a domenica prossima 17 marzo 2024). «Vota Badolato e unisciti alla squadra che vuol far vincere la Calabria!». Badolato è l’unica località calabrese in concorso all’edizione 2024 del famoso contest televisivo nazionale.

Una campagna che va anche oltre il voto: «Vi aspettiamo nel nostro borgo per farvi scoprire le sue bellezze, la sua storia, le sue tradizioni e la sua gente!».