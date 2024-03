Incendio a Bologna, muoiono tre bambini e la mamma

la tragedia

BOLOGNA Una donna e i suoi tre figli sono morti un incendio scoppiato nella notte a Bologna. La donna era stata portata in gravi condizioni all’ospedale Maggiore. Sono le prime informazioni su quanto successo in un appartamento in via Bertocchi, periferia della città, dove sono intervenuti i vigili del fuoco, il 118 con automediche e ambulanze e la polizia. Informata anche la Procura. I bambini avrebbero tra i tre e i sei anni.

Quando i vigili del fuoco sono arrivati nell’appartamento al quarto piano, su una palazzina di otto, hanno trovato un ambiente saturo di fumo e verosimilmente è stata questa la causa delle morti della donna e dei suoi tre figli piccoli. L’incendio infatti sarebbe stato di modeste dimensioni e ha coinvolto una stufetta elettrica in camera da letto e quindi si è sprigionato tanto fumo. L’intervento dei vigili del fuoco, con il nucleo investigativo antincendio, è di poco prima dell’una e si è concluso intorno alle 5.