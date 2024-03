Intelligenza artificiale, a Rende un convegno sull’azione educativa

l’iniziativa

COSENZA “L’intelligenza artificiale – Nuove Sfide per la professionalità docente”. È questo il titolo del convegno che si svolgerà il 16 marzo a Rende, nel Cosentino, all’Hotel e Residence San Francesco.L’appuntamento, organizzato in Calabria dall’Associazione Italiana Maestri Cattolici (Aimc) e dall’Associazione Professionale/Sindacale Dirigenti Scuola DI.S. Conf, vuole porre al centro della riflessione aspetti pregnanti dell’azione educativa, in relazione ai processi di profondo cambiamento in atto in ambito tecnologico e come l’AI può arricchire l’esperienza educativa e didattica, consentendo alle Scuole e alle comunità educanti di guidare l’innovazione.Nella consapevolezza che “Il futuro è già oggi” è necessario accogliere le nuove sfide in atto, consapevoli delle responsabilità di ognuno, specialmente degli operatori della scuola, in prima linea nel processo di acquisizione e di trasmissione delle nuove conoscenze. Il tema sarà affrontato attraverso diverse prospettive di conoscenza, che permetteranno di comprendere meglio opportunità e difficoltà dell’Intelligenza Artificiale nel mondo dell’educazione. Gli illustri relatori porteranno le proprie esperienze e i loro preziosi contributi, atti a promuovere una maggiore consapevolezza professionale, indispensabile per riuscire a realizzare nuovi modelli di scuola, che favoriscano le relazioni all’interno dell’ambiente scolastico e promuovano azioni e scelte professionali coraggiose e consapevoli.

Chi interverrà al convegno

Al convegno interverranno Gianluigi Greco, professore ordinario di informatica presso l’Università della Calabria, e Direttore del dipartimento di matematica e informatica – Presidente dell’Associazione Italiana per l’Intelligenza Artificiale (AIxIA), Pier Cesare Rivoltella professore ordinario di Didattica e Tecnologie dell’educazionepresso l’Università di Bologna, Paolina Mulè, professore Ordinario di didattica e pedagogia speciale presso il dipartimento di Scienze Politiche e Sociali, dell’Università degli Studi di Catania e Maurizio Sibilio, prorettore dell’Università degli Studi di Salerno – Professore ordinario di didattica generale e pedagogia speciale e Direttore del dipartimento di scienze umane, filosofiche e della formazione presso l’Università degli Studi di Salerno. La conclusione dei lavori è affidata alla Dirigente dell’AT di Cosenza Loredana Giannicola. Non mancheranno testimonianze di applicazione di utilizzo pratico dell’AI nelle classi: IIS “Marconi Pieralisi” di Jesi, ITI “Monaco” di Cosenza.

Per partecipare occorre iscriversi con il seguente link:

https://forms.gle/w782bzfYHMFgCgtd8

