Rete ospedaliera, la dotazione programmata per la regione è di oltre 6.500 posti letto – TABELLE

I DOCUMENTI

CATANZARO «La dotazione programmata di posti letto è pari a 6.558 posti letto, di cui 5.396 posti letto per acuti e 1.162 posti letto per post acuzie. I posti letto per acuti sono da considerarsi al netto dei 134 posti letto Covid previsti dal Dl 34/2020». E’ quanto riporta la relazione al decreto con il quale il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, ha adottato l’aggiornamento del piano della rete ospedaliera recependo le indicazioni del ministero della Salute, piano i cui contenuti sono consultabili nei documenti e nelle tabelle allegati alla fine di questo articolo. «Con la riorganizzazione dell’offerta i Posti Letto per Acuti per mille abitanti sono pari a 2,82 rispetto ad uno standard per popolazione “pesata” corretta per mobilità pari a 2,78 (Dm 70/2015 – Circolare Ministeriale, febbraio 2016). Tale incremento è finalizzato al programma di recupero della mobilità che sarà a regime entro il 2026». Dalle tabelle emerge che i posti letto per il privato accreditato sono circa 1.790. Nella relazione poi si specifica che «la gestione dei posti letto dovrà avvenire con la massima flessibilità, al fine di assicurare la maggior dinamicità organizzativa rispetto alla domanda appropriata di ricovero, con specifica rilevanza per le necessità provenienti dal pronto soccorso aventi le caratteristiche dell’urgenza e dell’emergenza. In tal senso è prevista/viene prevista l’informatizzazione delle disponibilità dei posti letto per aree geografiche al fine di consentirne la tempestiva messa a disposizione per i ricoveri e trasferimenti in caso di picchi di afflusso. L’esperienza della pandemia da Covid-19 e gli strumenti legislativi per la risposta all’emergenza sottolineano ulteriormente la necessità di completare il percorso verso l’intensità di cura e di sviluppare la capacità di una rapida riconversione degli spazi verso livelli di intensità più alta in caso di necessità». (c. a.)

