A San Pietro a Maida 50mila euro per il recupero di un ex frantoio. Giampà: «Infrastruttura storica»

il finanziamento

SAN PIETRO A MAIDA Ottenuti 50mila euro di finanziamento per la messa in sicurezza e la valorizzazione dell’ex frantoio a San Pietro a Maida, nel Catanzarese, nei pressi della “fontana de li baci”. Lo ha annunciato il sindaco Domenico Giampà che parla del «recupero di un’infrastruttura storica». «Il Gal Serre Calabresi, – afferma il primo cittadino – ha ritenuto ammissibile la nostra domanda di finanziamento. Ringraziamo la famiglia Cristaudo, proprietaria del rudere, per la disponibilità e la collaborazione con l’ente. L’intervento valorizzerà tantissimo l’ingresso del nostro paese, del resto l’olio d’oliva è un brand su cui abbiamo lavorato tantissimo, e che sarà il vero punto di forza dei prossimi anni».

