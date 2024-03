Catanzaro, montate al contrario le barriere della pista ciclabile, Costa: «Siamo alle comiche»

il caso

CATANZARO «L’amministrazione Fiorita sta fornendo materiale per un revival del cinema comico. Ancora una volta teatro delle barzellette è la famigerata pista ciclabile di via dei Conti Falluc. I nostri sono riusciti nell’impresa di montare la barriera divisoria (blocchi in cemento) che dovrebbe separare la ciclabile dalla strada attraversa da auto e moto. Peccato che lo abbiano fatto al contrario. Quindi hanno dovuto fermare tutto per posizionare correttamente la barriera». Lo scrive in una nota il consigliere comunale di Catanzaro della Lega Giovanni Costa.

«Nel fare questo – continua Costa – trattandosi di pesanti blocchi in cemento, è stata rovinata parte della pitturazione colorata della pista ciclabile. Siamo alle comiche finali. Possibile che non ci sia stato alcun detto del Comune che abbia vigilato sulla corretta esecuzione dei lavori? Possibile tanta approssimazione, nonostante le rassicurazioni del sindaco ai cittadini? Non se ne esce più e “io pago…”».

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato