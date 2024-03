Il cardiologo «al servizio dei Grande Aracri»: 7 anni e 4 mesi in appello per Sestito

il verdetto

CATANZARO I giudici della Corte d’Appello di Catanzaro (De Franco presidente, Mastroianni e Tedesco consiglieri) hanno rideterminato la pena nei confronti di Alfonso Sestito, cardiologo, accusato di associazione mafiosa per aver finanziato alcuni affari della cosca Grande Aracri nel settore immobiliare, condannandolo ora a 7 anni e 4 mesi di reclusione mentre al termine del processo di primo grado Sestito era stato condannato a otto anni e sei mesi.

Il medico, inoltre, è stato condannato alla rifusione delle spese processuali sostenute da Giovanni Notarianni, pari a 1.260,67 euro, oltre alle spese accessorie. L’imprenditore Notarianni, difeso dall’avvocato Michele Gigliotti, si è costituito parte civile, in qualità di persona offesa privata e di rappresentate legale di Alberghi del Mediterraneo.

Secondo l’accusa l’imputato sarebbe stato il terminale economico al servizio della cosca Grande Aracri per gestire condomini, acquisire terreni e il controllo dei villaggi turistici. Sestito è accusato avere attuato investimenti di natura imprenditoriale in esecuzione di un programma associativo diretto ad assicurare il controllo sui villaggi turistici ricadenti nell’area crotonese di influenza della cosca. (Gi. Cu.)