Mimmo Lucano: «Perché non va in onda la fiction sul modello Riace? Per motivi politici»

il caso

CATANZARO «Perché non va in onda la fiction Rai sul modello Riace? A questa domanda dovrebbero rispondere i vertici della Rai perché hanno paura di questa fiction. Questa risposta contiene la stessa risposta che secondo me vale per la storia giudiziaria: a chi ha dato fastidio? Io so che il produttore Roberto Sessa ha avuto dei contatti e che l’amministratore delegato della Rai ha detto che finché ci sarà questa questione politica che vede queste contrapposizioni fra destra e sinistra, questa teoria dell’immigrazione che è contenuta in questa fiction, non può essere mandata in onda. Così è stato riferito dall’ad Roberto Sergio al produttore». Lo ha dichiarato Mimmo Lucano, ex sindaco di Riace e candidato alle prossime Europee come capolista al Sud per l’Alleanza Verdi Sinistra, intervistato dal giornalista Klaus Davi durante il suo web talk YouTube KlausCondicio.

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato