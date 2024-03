Kabashi: tre turni di stop. Due giornate per Nasti

giudice sportivo serie b

ROMA Tre giornate di squalifica per Kabashi (Reggiana), due per Nasti (Bari). Lo ha deciso il giudice sportivo della serie B dopo le gare dell’ultimo turno. Il calciatore degli emiliani paga “per avere, al 46° del secondo tempo, a giuoco fermo, colpito con una testata al volto un calciatore della squadra avversaria”; quello dei pugliesi “per avere, al termine della gara, rivolto a voce alta espressioni ingiuriose al Direttore di gara”. Un turno di stop per Branca (Cittadella), cassata (Spezia), Cauz (Modena), Falzerano (Ascoli), Gonzalez (Sampdoria), Lucchesi (Ternana). Tra le società, ammende a Spezia (2.000 euro) e Ascoli (1.500 euro).

