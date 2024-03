L’esplosione di Biasci a Catanzaro. Prima di quest’anno aveva giocato una sola partita in B

il personaggio

CATANZARO E’ senza ombra di dubbio una delle rivelazioni del campionato di serie B e, bisogna ammetterlo, nessuno a inizio stagione si sarebbe aspettato un Tommaso Biasci così decisivo per il Catanzaro. A 29 anni, l’attaccante di San Giuliano Terme, alla sua prima vera esperienza nel campionato cadetto (aveva collezionato una sola presenza nel 2013 con la maglia del Livorno), sta vivendo una seconda giovinezza. Per lui tanta gavetta in serie D e soprattutto in C, 14 gol nel 2020 con il Carpi fino all’esplosione in maglia giallorossa. Lo scorso anno è stato uno degli artefici della promozione del Catanzaro in serie B con ben 16 reti messe a segno. Ma chi si aspettava che quest’anno potesse pagare lo scotto per il salto di categoria, si è dovuto ricredere immediatamente. Biasci sin dalle prime partite si è rivelato un elemento imprescindibile per il gioco di Vincenzo Vivarini, sia da titolare che da subentrato ha sempre fornito un contributo importante alla causa.





I nove gol realizzati fino ad oggi, parlano di un attaccante ormai maturo e completo che, forse, avrebbe meritato una carriera migliore. Nel 2013, come anticipato, aveva abbandonato la serie B con la promessa di ritornarci presto. Ha dovuto attendere dieci anni per realizzare il suo sogno. In quell’annata, il Livorno era allenato da Davide Nicola, oggi ad Empoli. Pur avendogli concesso poco spazio (ma va detto che Biasci era giovanissimo), il tecnico piemontese ha insegnato tanto al ragazzo che oggi è uno dei punti di forza della compagine giallorossa. «L’esperienza con Nicola – ha rivelato nel recente passato – mi ha cambiato tanto». Anche se è con Vivarini che è letteralmente esploso. Ora, dopo aver raggiunto la B, con i suoi gol potrebbe regalare un altro sogno al popolo giallorosso. Nelle ultime tre partite è andato a segno due volte, prima nel derby del “San Vito-Marulla” contro il Cosenza, poi a Brescia con un colpo di testa da bomber di razza. La doppia cifra ormai è a passo, come i playoff.

I numeri dell’attacco giallorosso

Il rendimento di Biasci conferma la forza offensiva del Catanzaro anche in questa stagione di serie B. I numeri degli attaccanti giallorossi sono tutti di primissimo piano, si passa dai 9 gol e 3 assist proprio del numero 28, alle 11 realizzazioni e 4 assist di capitan Iemmello. Jari Vandeputte ha messo a segno 7 reti, ma gli assist sono ben 9. Due gol e due assist per il giovanissimo talento scuola Napoli Giuseppe Ambrosino, mentre forse ci si attendeva di più da Alfredo Donnarumma: per lui 2 gol e un assist insieme a tanti problemi fisici. (redazione@corrierecal.it)

